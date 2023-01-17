Реп-виконавиця Alyona Alyona потужно звернулася до українців, розповівши про важливий день у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця, яка стала дуже популярною завдяки своїм хітам "Рибки" та "Голови". Наразі зірка співпрацює з провідними українськими зірками, а також не забуває про блог в Інстаграм, де цього разу розповіла про важливий день.

"Час летить, а біль у серці не минає. Боляче, дуже боляче.

Вихідний день люди спокійно проводили час з рідними. У будинках панував затишок, для кожного це були рідні стіни, місце захисту та безпеки. Але ворог вирішив інакше, він вирішив забрати у них усі, а в когось навіть життя.

Ця подія вкотре показує, що вони нікого не шкодують. Вони цинічно нищать усі.

Також сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, які 242 дні захищали цей стратегічний об'єкт. Їх назвали «кіборгами» за їх непохитність, таку ж, як показують українці і сьогодні», - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Російський світ - найстрашніші слова у світі";

"Ми з вами думками, молитвами, дорогі українці";

"Господи, допоможи Україні".

Нагадаємо, Alyona Alyona звернулася до українців та розкрила показову історію зі свого дитинства

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