Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця, яка стала дуже популярною завдяки своїм хітам "Рибки" та "Голови". Наразі зірка співпрацює з провідними українськими зірками, а також не забуває про блог в Інстаграм, де цього разу розповіла про важливий день.
"Час летить, а біль у серці не минає. Боляче, дуже боляче.
Вихідний день люди спокійно проводили час з рідними. У будинках панував затишок, для кожного це були рідні стіни, місце захисту та безпеки. Але ворог вирішив інакше, він вирішив забрати у них усі, а в когось навіть життя.
Ця подія вкотре показує, що вони нікого не шкодують. Вони цинічно нищать усі.
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Також сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, які 242 дні захищали цей стратегічний об'єкт. Їх назвали «кіборгами» за їх непохитність, таку ж, як показують українці і сьогодні», - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Російський світ - найстрашніші слова у світі";
"Ми з вами думками, молитвами, дорогі українці";
"Господи, допоможи Україні".
Нагадаємо, Alyona Alyona звернулася до українців та розкрила показову історію зі свого дитинства
А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona у леопардовому вбранні вразила результатами схуднення .
Також Politeka писала, що Jerry Heil після травми на концерті представила нову пісню з Alyona.