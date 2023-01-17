Рэп-исполнительница Alyona Alyona мощно обратилась к украинцам, рассказав о важном дне в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая стала очень популярной благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы". Сейчас звезда сотрудничает с ведущими украинскими звездами, а также не забывает о блоге в Инстаграм, где в этот раз рассказала о важном дне.

"Время летит, а боль в сердце не проходит. Больно, очень больно.

Выходной день, люди спокойно проводили время с родными. В домах царил уют, для каждого это были родные стены, место защиты и безопасности. Но враг решил иначе, он решил забрать у них все, а у кого даже жизнь.

Это событие еще раз показывает, что они никого не жалеют. Они цинично уничтожают все.

Также сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта, 242 дня защищавших этот стратегический объект. Их назвали «киборгами» за их несгибаемость, такую же, как показывают украинцы и сегодня", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Русский мир – самые страшные слова в мире";

"Мы с вами мыслями, молитвами дорогие украинцы";

"Господи, помоги Украине".

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