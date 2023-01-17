Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая стала очень популярной благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы". Сейчас звезда сотрудничает с ведущими украинскими звездами, а также не забывает о блоге в Инстаграм, где в этот раз рассказала о важном дне.
"Время летит, а боль в сердце не проходит. Больно, очень больно.
Выходной день, люди спокойно проводили время с родными. В домах царил уют, для каждого это были родные стены, место защиты и безопасности. Но враг решил иначе, он решил забрать у них все, а у кого даже жизнь.
Это событие еще раз показывает, что они никого не жалеют. Они цинично уничтожают все.
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Также сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта, 242 дня защищавших этот стратегический объект. Их назвали «киборгами» за их несгибаемость, такую же, как показывают украинцы и сегодня", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Русский мир – самые страшные слова в мире";
"Мы с вами мыслями, молитвами дорогие украинцы";
"Господи, помоги Украине".
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