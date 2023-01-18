Як пише Politeka.net , Оля Полякова вирішила привітати себе у свій же день народження і представила кілька яскравих кадрів в червоному вбранні. З блискітками, паєтками та яскравим макіяжем артистка виглядала досить привабливо.
«Сьогодні день нового року мого життя! Останній рік змінив мене, як і всіх: розчавив, приголомшив бідами, розбив, вигнав з дому, забрав плани та знаходження, відсіяв безліч людей з мого життя, забрав віру…
А разом з тим приголомшив людяністю, відданістю, хоробрістю, непохитністю, співчуттям. Познайомив із новими прекрасними людьми, зробив сильнішим, глибшим, дорослішим, а головне — подарував віру в те, що обов'язково Все буде Добре, Олю!» – написала артистка.
Вона закликала замість букетів подарувати їй найкращий подарунок – дона дітям сиротам childhoodwithoutwar.ua.
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Юрій Горбунов, Лілія Подкопаєва, Ольга Цибульська, Ольга Сумська та інші підтримали: «Багато років! Оля!! Любимо та цінуємо!! Перемоги нам!!;
Ольчик, вітаю красуню! Багато літо!; Вітаю ❤; Вітаємо, Олечко! Все обов'язково буде добре! Разом до перемоги».
Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, як знаменитий артист відмовився зробити з нею фото
Також Politeka писала, що Полякова та Єфросиніна розлютилися на Огневич і публічно висміяли її творчість
А ще Politeka повідомляла, що Полякова згадала, як Єфросиніна двічі її сильно образила.