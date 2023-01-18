Певица Оля Полякова решила оригинально поздравить саму себя с праздником.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова решила поздравить себя в свой же день рождения и представила несколько ярких кадров в алом наряде. С блестками, пайетками и ярким макияжем артистка выглядела довольно привлекательно.

«Сегодня день нового года моей жизни! Последний год изменил меня, как и всех: раздавил, ошеломил бедами, разбил, выгнал из дома, забрал планы и обретения, отсеял множество людей из моей жизни, забрал веру…

А вместе с тем ошеломил человечностью, преданностью, храбростью, несгибаемостью, состраданием. Познакомил с новыми прекрасными людьми, сделал сильнее, глубже, взрослее, а главное — подарил веру в то, что обязательно Все Будет Хорошо, Оля!» - написала артистка.

Она призвала вместо букетов подарить ей лучший подарок – дона детям сиротам childhoodwithoutwar.ua.

Юрий Горбунов, Лилия Подкопаева, Ольга Цибульская, Ольга Сумская и другие поддержали: «Многие лета!! Оля!! Любим и ценим!! Победы нам!!;

Ольчик, поздравляю красавица! Много лето!; Поздравляю❤; Поздравляем, Олечко! Все непременно будет хорошо! Вместе к победе».

Напомним, Ефросинина призналась, как знаменитый артист отказался сделать с ней фото

Также Politeka писала, что Полякова и Ефросинина обозлились на Огневич и публично высмеяли ее творчество

А еще Politeka сообщала, что Полякова вспомнила, как Ефросинина дважды ее сильно оскорбила