Українська співачка Оля Полякова не змогла стримати сліз від емоцій, що наринули.

Як виявилося, Полякову розчулили численні привітання та побажання, які вона отримала у день свого народження.

Нагадаємо, 17 січня Олі Поляковій виповнилося 44 роки.

Свій справжній вік вона приховувала до літа 2022 року. Тоді, в ефірі програми «Дорослі дівчата», яку Оля Полякова веде з Машею Єфросініною, артистка зізналася, що їй насправді 43 роки, а не 38, як до цього моменту говорили у ЗМІ.

«Мені здавалося це важливим. Ось я так виглядаю, ніхто не дає мені мого віку, чому я маю його називати. Я не розуміла чому, це зі мною відбувалося», – відверто розповіла співачка.

Оля згадувала, що довгий час вважала себе ніким і хвилювалася через те, що довго не могла стати популярною.

"Дорогі мої, ось така реакція на ваші поздоровлення", - прокоментувала Полякова кадри, на яких по її щоках тече сльоза.

Полякова зізналася, що останній рік розчавив, приголомшив бідами, розбив, вигнав із дому, забрав плани та здобуття, відсіяв безліч людей із її життя та забрав віру.

Але в той же час він "приголомшив людяністю, відданістю, хоробрістю, непохитністю, співчуттям".

Також він зробив її сильнішим, глибшим і дорослішим.

Нагадаємо, Поляковій після її нових одкровень пригадали інтерв'ю Собчак.

Також повідомлялося, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику, який виїхав з України.

Також повідомлялося, що Олег Винник допомагає ЗСУ: купує авто для військових та відправляє їх до України.