Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва – відома російська співачка з України. Але після 24 лютого артистка посіла однозначну позицію та підтримала Україну, вирушивши до Польщі на допомогу українським біженцям. А за 9 місяців після початку повномасштабної війни Віра дала перший концерт після перерви, де заявила, що вважає себе українкою. А цього разу Брежнєва розповіла про трагедії у Броварах та Дніпрі.

"Останні новини з Дніпра та Броварів знову вибили ґрунт з-під ніг... Дуже багато питань, які так і залишаться без відповідей. Знову емоційний спад. У такі моменти дуже потрібна опора... Зараз, як ніколи, відчуваю її в коханні. Це те, що зігріває, зберігає сенси. Так рада була вранці знову побачити рідних та коханих людей, посміхнутися, відвезти дітей до школи, зіграти їм на губній гармошці та просто побачити їхні посмішки", - написала Брежнєва.

"У мене емоційний стан дуже позначається на тілі. Сьогодні болить все. Сама собі можу допомогти розтяжкою, диханням та чистим харчуванням. Але найбільше в такий час хочеться обіймів і на ручки", - зізналася Брежнєва.

Нагадаємо, Tayanna поділилася думками про Брежнєву та артистів, які не відмовилися від російськомовних пісень

А ще Politeka писала, що Дьомін назвав ім'я співачки, яка тихенько допомагає Україні та не піариться на цьому

Також Politeka повідомляла, що Брежнєва та TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.