Фіналістка "Холостяка" з Алексом Топольським Олександра Мудра розповіла, за чий рахунок відпочинку на курорті.

Як пише Politeka.net, Олександра Мудра - учасниця шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Дівчина у фіналі програла моделі Катерині Лозовицькій. Але при цьому Олександра стала досить відомою блогеркою, за якою стежать десятки тисяч фанів в Інстаграмі. А цього разу Мудра показала, як проводить час на відпочинку в Португалії.

"Наступний день після фіналу.

Бачите, скільки сліз наплакалося?

Цілий Атлантичний океан.

Загалом острів вічної весни дуже гарний, але з молоді на вулицях були тільки ми, тому про вечірки в такому місці можна забути.

Ботанічні сади, глибокі чорні басейни та усвідомлення того, що ти знаходишся буквально на застиглій вулканічній масі, не можуть залишити байдужим нікого, хто приїжджає сюди насолодитися життям”, - написала Мудра.

Олександра також наголосила, що здійснити відпочинок вдалося завдяки телеканалу, який знімав "Холостяка".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Все кохання в океан змило за мить";

"Молодець, видно, як плакала";

"Вона горда, закоханість була, і я думаю їй була важко, але вона цього не показала, молодець";

"Єдина дівчина з усіх сезонів, яка пішла гідно і не дозволила мерзенному мужичку потішити своє самолюбство. Найкраща".

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