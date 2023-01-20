Як пише Politeka.net, Олександра Мудра - учасниця шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Дівчина у фіналі програла моделі Катерині Лозовицькій. Але при цьому Олександра стала досить відомою блогеркою, за якою стежать десятки тисяч фанів в Інстаграмі. А цього разу Мудра показала, як проводить час на відпочинку в Португалії.
"Наступний день після фіналу.
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Цілий Атлантичний океан.
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Загалом острів вічної весни дуже гарний, але з молоді на вулицях були тільки ми, тому про вечірки в такому місці можна забути.
Ботанічні сади, глибокі чорні басейни та усвідомлення того, що ти знаходишся буквально на застиглій вулканічній масі, не можуть залишити байдужим нікого, хто приїжджає сюди насолодитися життям”, - написала Мудра.
Олександра також наголосила, що здійснити відпочинок вдалося завдяки телеканалу, який знімав "Холостяка".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Все кохання в океан змило за мить";
"Молодець, видно, як плакала";
"Вона горда, закоханість була, і я думаю їй була важко, але вона цього не показала, молодець";
"Єдина дівчина з усіх сезонів, яка пішла гідно і не дозволила мерзенному мужичку потішити своє самолюбство. Найкраща".
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