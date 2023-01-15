Финалистка "Холостяка" Саша Мудрая отреагировала на финал шоу и нарвалась на критику от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - участница "Холостяка", которая дошла до финала, но там Алекс Топольский выбрал Катю Лозовицкую. Участница после финала решила отреагировать в своем блоге на развязку проекта.

"Не думала, что после всего, что было между нами, особенно в последние дни, он сможет так ошибиться и отпустить меня.

Обидно, что человек так и не смог меня понять даже после того, как я открыла для него свою душу.

Как бы там ни было, а меня ждет светлое будущее

Благодарю вас за любовь и поддержку", - написала Саша Мудрая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я в шоке от ваших слов";

"В конце показало настоящее лицо";

"Извините но видно что двуличная вы особенно в конце где едете в машине такая ехидная улыбка";

"Последняя речь была хоть и с пафосом и улыбкой но в глазах читалась эта боль что не выбрали вас.. Вы можете хорошо играть, а вот ваши глаза нет".

Напомним, фаворитка "Холостяка" Топольского показала, как готовится к финалу

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