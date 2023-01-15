Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - участница "Холостяка", которая дошла до финала, но там Алекс Топольский выбрал Катю Лозовицкую. Участница после финала решила отреагировать в своем блоге на развязку проекта.
"Не думала, что после всего, что было между нами, особенно в последние дни, он сможет так ошибиться и отпустить меня.
Обидно, что человек так и не смог меня понять даже после того, как я открыла для него свою душу.
Как бы там ни было, а меня ждет светлое будущее
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Благодарю вас за любовь и поддержку", - написала Саша Мудрая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я в шоке от ваших слов";
"В конце показало настоящее лицо";
"Извините но видно что двуличная вы особенно в конце где едете в машине такая ехидная улыбка";
"Последняя речь была хоть и с пафосом и улыбкой но в глазах читалась эта боль что не выбрали вас.. Вы можете хорошо играть, а вот ваши глаза нет".
Напомним, фаворитка "Холостяка" Топольского показала, как готовится к финалу
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