Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка була суддею Співають всі. Зірка також була учасницею Євробачення від Росії, а після повномасштабного вторгнення підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де цього разу прокоментувала інтерв'ю Оскара Кучери Юрію Дудю.

"Походу після твого інтерв'ю - мозок потрібний тобі, осел тупий", - написала зірка.

Варто зазначити, що Кучера в інтерв'ю Дудю торкнувся Анастасії. Йому не сподобалося ставлення Приходька до росіян.

"Співачка ротом Приходько... ось її ставлення до росіян... і те, що хтось там рве на собі волосся в пахвах з приводу того, що відбувається, її не колише... а вона ж вершина айсберга... ось і залишається молитися за те, щоб Бог таким, як вона, просто дав мізки", - сказав Кучера.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"А справді, на осла схожий))";

"Пані Настя, дивлюся зараз інтерв'ю і ... Який тупий цей кучер!!!";

"Погляньте його інтерв'ю з Юрієм Дудем. Кокаїн спалив мізки".

Нагадаємо, Приходько потролила Білана, колко пожартував з російської зірки.

А ще Politeka писала, що Приходько після тривалої перерви звернулася до українців та повідомила, де пропадала

Також Politeka повідомляла, що суддя Співають всі Приходько поскаржилася на здоров'я через відключення електроенергії.



