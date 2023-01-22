За словами української актриси та зірки серіалу "Кріпосна" Наталки Денисенко, вона не бачилася з чоловіком з 5 грудня.

Українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко в Instagram-Stories поспілкувалася з передплатниками та відповіла, коли востаннє бачилася з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який служить у лавах ЗСУ. Також вона зізналася, як переживає розлуку із ним.

За словами Наталки Денисенка , вона не бачилася з чоловіком із 5 грудня. Нині Денисенко організовує благодійні заходи під назвою Наталка читалка, де декламує свої вірші. Цього року акторка вперше зустріла Новий рік без чоловіка.

"Так живуть тисячі жінок у нас у країні та за кордоном... Це жертва, яку ми платимо за майбутнє наших дітей у вільній Україні", - сказала актриса.

Наталка Денисенко зізналася, що за цей час вже звикла самостійно вирішувати всі побутові труднощі, тож коли Андрій повернеться додому, їй знову доведеться вчитися бути слабкою жінкою.

"Мені страшно самій собі зізнаватись, але я звикла бути сильною і самостійною, незалежною. Я все можу зробити сама... У мене навіть є ціла система, як піднімати важкі пакети з супермаркету… і так у всьому! Коли чоловік повернеться, мені знову треба буде вчитися жити разом із ним, вчитися просити допомоги, бути слабкою", - поділилася актриса.

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

Також Politeka писала, що Денисенко розкрила свій заробіток блогера, ексклюзивні дані.