По словам украинской актрисы и звезды сериала "Крепостная" Наталки Денисенко, она не виделась с мужем с 5 декабря.

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко в Instagram-Stories пообщалась с подписчиками и ответила, когда в последний раз виделась с мужем, актером Андреем Фединчиком, который служит в рядах ВСУ. Также она призналась, как переживает разлуку с ним.

По словам Наталки Денисенко, она не виделась с мужем с 5 декабря. Сейчас Денисенко организовывает благотворительные мероприятия под названием Наталка читалка, на которых декламирует свои стихи. В этом году актриса впервые встретила Новый год без мужа.

"Так живут тысячи женщин у нас в стране и за рубежом... Это жертва, которую мы платим за будущее наших детей в свободной Украине", — сказала актриса.

Наталка Денисенко призналась, что за это время уже привыкла самостоятельно решать все бытовые трудности, поэтому когда Андрей вернется домой, ей снова придется учиться быть слабой женщиной.

"Мне страшно самой себе признаваться, но я привыкла быть сильной и самостоятельной, независимой. Я все могу сделать сама... У меня даже есть целая система, как поднимать тяжелые пакеты из супермаркета…..и так во всем! Когда муж вернется, мне снова нужно будет учиться жить вместе с ним, учиться просить помощи, быть слабой", — поделилась актриса.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.