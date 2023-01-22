Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм хітам "Рибки" та "Голови". Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу Alyona Alyona поділилася новим хітом, який записала разом із гуртом TVORCHI, який переміг на Нацвідборі на Євробачення.
"Досить. Ми вже не боїмося, вистачить!
Крізь біль та перешкоди, але без будь-яких вагань, рухаємось до перемоги. Сильні та єдині.
З Днем Соборності, Україно!", - написала артистка під відео.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
«Потужний»;
"круто, дякую за вашу творчість";
"Дуже круто!!!! Дякую за вашу творчість та натхнення";
"Це просто розрив!!!! 50 разів поспіль прослухала ... Аж мурашки по шкірі";
"крутяк!! Нехай наші люди, які розмовляють досі по-грацькому, беруть приклад з іноземних студентів, що вивчають соловину і популяризують її на весь світ!!!)))".
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А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona показала, як заспівала свій реп у супроводі іменитого оркестру
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