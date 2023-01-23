Переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька вирішила висловитися про те, що приховувала та тримала у собі на проекті.

Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька перемогла на проекті "Холостяк", але розлучилася з Алексом Топольським після шоу. Саме це не викликало подив у мережі, проте шанувальникам було що обговорити.

«Тут не буде самоствердження за рахунок інших та зловтіхи, тому що в мене з самооцінкою все ок. А тепер по суті… По-перше, кожен чоловік, щоби побудувати стосунки зі зрілою жінкою, повинен сам стати зрілим. По-друге, знати, хто він, що йому потрібно від життя та від партнера, які цінності має та які шукає в жінці.

У наших відносинах з Алексом, на жаль, залицянь вимагав він себе. Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення… У моєму розумінні – це має бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився» - зізналася Катерина, чому не витримала стосунків.

Також вона розповіла, чого їй не вистачило у стосунках:

«Я хотіла мати надійне плече поруч, щоб мене цінували, чули та розуміли. Хотіла, щоб мене дбали, коли захворіла. Хотіла отримати квіти, хоч раз.

Хотіла більше часу разом. Хотіла нових спільних емоцій. Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоби цікавився моїм життям і просто пам'ятав, у якому місті на зйомках я перебуваю».

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