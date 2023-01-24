Відомий український дизайнер Андре Тан зробив ще одну добірку модних трендів, що чекають на нас у 2023-ому році.

Раніше Андре Тан уже розповідав, що цього року в моді будуть штучне хутро, джинсові речі, маскулінні комлекти, шкіра та корсети. Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр розкрив ще 5 найочікуваніших трендів в одязі на 2023 рік.

По-перше, за словами Андре Тана, культовою річчю моди 2023 стане проста біла майка-алкоголічка. Носити її можна на голе тіло з будь-яким низом — зі спідницею/брюками або в найпростішій, але безпрограшній комбінації — з улюбленими джинсами.

"Пайетки залишаються у тренді в 2023 році, тому сміливо купуємо сукні актуального відтінку — раджу звернути увагу на ніжно блакитні та лазурні кольори, і носимо їх з трендовими ботфортами та оверсайз шубами", — пише дизайнер.

Він також наголосив, що must-have в будь-чийому гардеробі, який вам потрібен вже зараз — широкі штани та джинси. Носити їх краще з обтягуючим верхом, наприклад з боді, кроп-сорочками, светрами або, якщо хочеться чогось яскравішого — із корсетами та бра.

Стильне рішення на весну-літо 2023 — це одяг з воланами та буфами; сукні, блузи, пальта — шукайте, що вам до душі, але придбати річ з таким цікавим елементом на весну, дизайнер рекомендует! Легкість, ніжність, витонченість та стиль — ось про що цей тренд.

П'ятий тренд — оверсайз бомбери. Цього року будуть у тренді подовжені моделі бомберів, а також варіанти із незвичних тканин, прикрашені вишивками та іншим декором. Вони будуть вкрай популярними, тож починайте шукати бомбери на весну вже зараз.

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