Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Мудрая – ответила на самый популярный вопрос, который очень интересует ее фолловеров в Instagram – о жизни до проекта, в котором главным героем был Алекс Топольский. В частности, о романтическом реалити-шоу в Литве, за участие в котором ее критиковали.

Накануне шоу "Холостяк" с Алексом Топольским она снималась в литовском шоу "Любовь без границ". Однако на проект она попала случайно – журналистка нашла ее профиль в фейсбуке и позвала на кастинг.

"На тот момент мое сердце было свободно, а планов на лето еще не было. Она пригласила меня на кастинг, я согласилась... Это был мой первый опыт под прицелом камер 24 на 7. Сначала было дискомфортно, но мы быстро втянулись", – вспомнила Александра Мудрая.

Она прошла кастинг и месяц снималась в Литве с семью украинками. По правилам проекта в финале она должна была сойтись с литовцем, но была единственной участницей, которая не нашла любовь.

"Лично для меня этот проект окончился ничем. Я единственная, кто остался без пары, еще литовец тоже, но лучше быть одной, чем с недоделкой. Поэтому это был классный опыт", – подытожила Саша Мудрая.



Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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