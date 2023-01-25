Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з українцями рецептом популярної закуски.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати бабагануш.

"Давно шукали рецепт вишуканої, незвичної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: всього кілька хвилин — і страва готова!", — радить суддя "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Баклажан — 2 шт.

• Сіль — на смак

• Перець — на смак

• Оливкова олія — 10 мл

• Часник — 5 шт.

• Тахіні — 20 г

• Сік лимону — 5 г

• Кінза — 5 г

Спершу Хіменес-Браво ріже баклажани навпіл, а середину додатково нарізає, аби вони швидше та рівномірніше приготувалися. Викладаємо баклажани на фольгу, солимо, перчимо, поливаємо оливковою олією та відправляємо запікатися в духовку при температусі 180 градусів.

Ложкою дістаємо м'якоть із готових баклажанів, перетираємо їх, додаємо дрібно порізаний часник та кінзу, тахіні та сік лимону. Все добре перемішуємо. Готовий бабагануш зірка "Мастер Шеф" подає просто з лавашем.



Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Це дуже смачно 🤤👌Слюньки так і течуть, бо я обожнюю все з баклажанів. А цей рецепт просто ну дуже СМАЧНОООО☝️🔥";

"Яка смакота 🔥".

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