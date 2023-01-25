В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить бабагануш.

"Давно искали рецепт изысканной, необычной и быстрой в приготовлении закуски? Попытайтесь приготовить бабагануш: всего несколько минут - и блюдо готово!", - советует судья "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Баклажан – 2 шт.

• Соль – по вкусу

• Перец – по вкусу

• Оливковое масло – 10 мл

• Чеснок – 5 шт.

• Тахини – 20 г

• Сок лимона – 5 г

• Кинза – 5 г

Сначала Хименес Браво режет баклажаны пополам, а середину дополнительно нарезает, чтобы они быстрее и равномернее приготовились. Выкладываем баклажаны на фольгу, солим, перчим, поливаем оливковым маслом и отправляем запекаться в духовку при температуре 180 градусов.

Ложкой достаем мякоть из готовых баклажанов, перетираем их, добавляем мелко нарезанный чеснок и кинзу, тахини и сок лимона. Все хорошо перемешиваем. Готовый бабагануш звезда "Мастер Шеф" подает просто с лавашем.



Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Это очень вкусно 🤤👌Слюньки так и текут, потому что я обожаю все из баклажанов. А этот рецепт просто ну очень ВкусноООО☝️🔥";

"Какая вкусняшка 🔥".

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