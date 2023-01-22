Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво емоційно привітав українців із Днем Соборності.

"Ми дожили до цього дня та не здалися ворогу, і все завдяки воїнам ЗСУ — я не втомлюся про це говорити. Сьогодні вся Україна знову об'єдналася, як й сотню років тому у 1919. Нас не спинили ні вороги, ні тяжкі часи, ані економічна криза", — пише зірка "Мастер Шеф".

При цьому шеф-кухар зробив суперечливу заяву щодо мовного питання, нібито воно не на часі, а також про сварки між українцями.

"Питання мови, «а де ви були всі 8(9) років», працевлаштування, волонтерства та змагання за звання міста-героя — все це не на часі. На часі — єдність, цілеспрямованість, взаємодопомога та національний спротив. Наші міжусобиці, сварки та дебати лише на руку ворогу, який тільки й мріє про те, щоб розділити та зламати нас зсередини нашими ж руками. Не ведіться на такі провокації та не шукайте ворогів серед своїх 🙏 Українці завжди будуть вільними в душі, в голові та у своєму виборі, будь то мова, релігія чи місце перебування. Давайте поважати вибір та думку один одного, бо в такий святковий день ми маємо об'єднатися, а не сваритись. Зі святом всіх та мирного нам неба! Слава Україні! ", — закликав Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

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