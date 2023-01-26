Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала архівне фото та розповіла про своє знайомство з президентом Зеленським.

Як видно, на фотографії 17-річна Аліна відбита у компанії майбутнього президента України Володимира Зеленського, який уже на той час був відомим коміком. За словами співачки, вона з батьками приїхала до Києва надходити, і на час іспитів вони оселилися у близьких друзів. Випадково виявилося, що ці друзі були сусідами родини Зеленських і запросили їх на вечерю.

"Там я і вперше побачила того, кого бачила до цього тільки в телевізорі й харизма якого мені дуж подобалась. "Світлі й файні люди" - подумала я. Пригадую, як ще по-закарпатськи не відставала в гуморі із Володимиром, попросила автограф (єдиний в моєму житті, до речі) де він побажав перемог, популярності, слави, а головне настрою і митей удачі, бо вони обов’язково будуть. Через роки дивлюсь із повагою і розумію, що це перше відчуття щирості збереглося і досі. Тепер це наші Президент та Перша Леді, за яких мені гордо. І окрім вітань хочу сказати Вам дякую. Дякую, що даруєте надію і світло мільйонам українців", - поділилася Аліна Паш.

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