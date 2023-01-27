Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський після проекту мав стосунки з Катериною Лозовицькою лише місяць. За словами бізнесмена, у нього не склалося з 26-річною моделлю через безініціативність дівчини. Крім того, він розповів в інтерв'ю Факти ICTV, що шкодує, що відпустив іншу учасницю проекту.

Алекс Топольський зізнався, що після перегляду всіх серій шоу на телебаченні змінив думку деяких дівчат.

Він заявив, що зараз має теплі почуття до Вікторії Варлей і навіть пошкодував, що її так рано відпустив. Артистка створювала класний настрій на проекті та була справжнім феєрверком емоцій. На тлі актриси Катерина Лозовицька видалася чоловікові дуже холодною та стриманою.

"Було цікаво спостерігати за Вікою. Я все ж таки трохи шкодую, що попрощався з нею рано. Вона створювала класний настрій. Це як Новий рік – чекаєш сніг для настрою, але знаєш точно, що він не випаде, бо живеш у Зімбабве. Дивно було не побачити у Каті жодних емоцій протягом спілкування з дівчатами під час проживання в будинку. Іноді такою Катя була і зі мною", – не приховував Алекс Топольський.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.