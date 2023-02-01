Для сім'ї Світлани Тарабарової це був особливий момент, адже раніше на УЗД лікар натякнув на те, що вона може мати двійнят.

Українська співачка Світлана Тарабарова чекає на третю дитину. Довгий час вона не повідомляла стать дитини, і тільки зараз зважилася поділитися з шанувальниками радісною новиною. Миле відео зі своєю сім'єю вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Сім'я співачки вирішила влаштувати маленький ґендер-паті. Вони замовили коробку-секрет, наповнену повітряними кульками. На відео артистка разом із дітьми відкрила її, звідти вилетіли кульки рожевого кольору. Це означає, що Світлана Тарабарова чекає на дівчинку.

Для сім'ї артистки це був особливий момент, адже раніше на УЗД лікар натякнув на те, що вона може мати двійнят.

"Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?" - Запитала у шанувальників співачка Світлана Тарабарова .

У коментарях під відео співачку вже встигли привітати її колеги зі сцени, друзі та фанати. Зокрема, MamaRika, Сніжана Бабкіна, Тоня Матвієнко та Анатолій Анатолич залишили теплі привітання та радісні смайлики.

"Нехай діти та батьки будуть здорові"; "Бажаю вам легких пологів та здоров'я всій вашій родині"; "Це велике щастя"; "По животику відразу було видно, що дочка"; "Дівчатка народжуються до світу", - писали у коментарях.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.