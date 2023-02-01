Актриса Наталія Денисенко додала, що 5-річний син тримається молодцем, проте вона дуже переймається здоров'ям Андрійка.

Українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася, що її 5-річний син захворів. У Instagram-stories знаменитість розповіла про симптоми, які мучать її синочка Андрія. Крім того, вона поділилася, як вирішила лікувати свого маленького сина.

Наталія Денисенко розповіла, що у Андрійка немає жодних симптомів застуди, але при цьому піднімається висока температура і він відчуває упадок сил. Артистка вирішила, що слід звернутися до лікаря, щоб той провів огляд і сказав, що відбувається з її сином.

"Вдома всі мої справи - це ігри з синочком. Все ще хворіє... Завтра їхатимемо до лікаря на огляд, бо крім температури жодних симптомів немає", - поділилася Наталка.

Актриса додала, що 5-річний син тримається молодцем, проте вона дуже переймається здоров'ям Андрійка.

"Хоча Андрійко досить добре тримається, але я, як мама, все одно хвилююся...", - додала знаменитість.

Варто зазначити, що Наталія Денисенко народилася 17 грудня 1989 року у Чернігові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Найбільш відома як виконавиця ролі Лариси Яхонтівни у серіалі "Кріпостна".

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