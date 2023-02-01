Актриса Наталья Денисенко добавила, что 5-летний сын держится молодцом, однако она очень волнуется за здоровье Андрюши.

Украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", поделилась, что ее 5-летний сын заболел. В Instagram-stories знаменитость рассказала о симптомах, которые мучают ее сынишку Андрея. Кроме того, она поделилась, как решила лечить своего маленького сына.

Наталья Денисенко рассказала, что в Андрюши нет никаких симптомов простуды, но при этом поднимается высокая температура и он чувствует упадок сил. Артистка решила, что следует обратиться к врачу, чтобы тот провел осмотр и сказал, что происходит с ее сыном.

"Дома все мои дела – это игры с сынишкой. Все еще болеет… Завтра будем ехать к врачу на осмотр, потому что кроме температуры никаких симптомов нет", — поделилась Наталка.

Актриса добавила, что 5-летний сын держится молодцом, однако она очень волнуется за здоровье Андрюши.

"Хотя Андрюша достаточно хорошо держится, но я, как мама, все равно волнуюсь…", — добавила знаменитость.

Стоит отметить, что Наталья Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

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