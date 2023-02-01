Як пише Politeka.net , Микита Добринін - відомий український телеведучий, який був головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка обрав Дашу Квіткову, з якою після проекту одружився. У пари з'явився син Лев, а нещодавно стало відомо, що Микита розлучився з дружиною. Після цього Добринін припинив співпрацювати із "ЖВЛ". А тепер стало відомо, що Микита планує повернутись на ТБ, про що повідомляється в Інстаграм.
"Микита Добринін заінтригував змінами у своєму житті.
Нещодавно на своїй сторінці у Instagram Микита розповів, що працює над новим телевізійним проектом, що вийде на телеканалі ТЕТ. Подробиці нового проекту Микита обіцяв поділитися незабаром", - написано було в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Холостяк again";
"Після розлучення напевно проект "Всі жінки…";
"Нове кулінарне шоу справжнього холостяка - "Пельмені або мівіна")))";
"Тиждень тому новини про «розлучення», а сьогодні анонс нового проекту, це що за генії маркетингу?)) Обов'язково не подивимося)";
"А я знаю, але не скажу".
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін показав, чим займається, поки Квіткова ніжиться на Мальдівах.
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