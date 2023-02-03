Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстер спорту України. А кілька років тому Ульянова вирішила піти на шоу "Холостяк", де був головним героєм Макс Михайлюк, відомий український пілот та бізнесмен, котрий зараз захищає Україну. Даші вдалося перемогти на проекті, але пара не змогла після шоу збудувати стосунки.
Натомість Ульянова стала популярною блогеркою в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Даша вирішила розповісти про біду, що сталася.
"Сьогодні я на стресі, бо у моє авто сьогодні в'їхали. Я ж просто стояла на світлофорі", - написала Ульянова і додала, що це було у Києві.
"Випереджую питання. Зі мною все ок, з машиною на диво - теж. Але ця ситуація була для чогось мені дана. Потрібно бути уважнішими. Завжди", - написала Ульянова на наступний сторіс.
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А раніше Ульянова показала, як їй довелося просидіти дві години в ліфті. Як виявилося, це не вперше було для гімнастки.
"Мій вдруге.
За дві години, поки я там сиділа - встигла подумати над життям, потренуватися, засмутитися, що всюди не встигаю.
Ось такий ранок понеділка вийшов))", - написала Даша у публікації та показала, як сидить у ліфті.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова зізналася, яку ціну довелося заплатити за спортивні успіхи.
Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" зізналася, чому приховує коханого після проекту
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