Акторці Наталці Денисенко дорікають, що вона надто щаслива як для жінки, у якої чоловік служить у лавах ЗСУ.

Українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпостна", живе у Києві з сином і продовжує брати рекламу, волонтерити та грати у кіно.

Проте актрисі дорікають, що вона надто щаслива як для жінки, у якої чоловік служить у лавах ЗСУ та ризикує своїм життям. Акторка відповіла на хейт у своїх Інстаграм-Сторизах.

Хтось із фоловерів Наталки Денисенко написав: "Як можна так спокійно жити? Якщо чоловік на війні. Чи не на такій він війні, тільки гроші скидають, як і багато хто?"

Акторці це зачепило, адже вони з 5-річним сином намагаються жити попри все.

"Ідіть у ж*пу! Я щодня дістаю себе з дна! І таких як ви, хочеться просто послати на х*й", – емоційно відреагувала Наталка Денисенко.

Вона додала, що в інстаграмі демонструє лише п'ять відсотків свого життя, тож фани бачать її то зайнятою, то усміхненою.

"Ви навіть не підозрюєте, якою справою займається мій чоловік! І як я живу! Ви бачите тільки 5% того, що відбувається в моєму житті. Якщо якесь створіння хоч раз напише подібний коментар, я посилатиму і блокуватиму", - повідомила актриса.

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

Також Politeka писала, що Денисенко розкрила свій заробіток блогера, ексклюзивні дані.