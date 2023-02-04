Актрису Наталку Денисенко упрекают, что она слишком счастлива как для женщины, у которой муж служит в лавах ВСУ.

Украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", живет в Киеве с сыном и продолжает брать рекламу, волонтерить и играть в кино.

Однако актрису упрекают, что она слишком счастлива как для женщины, у которой муж служит в лавах ВСУ и рискует своей жизнью. Актриса ответила на хейт в своих Инстаграм-Сторизах.

Кто-то из фолловеров Наталки Денисенко написал: "Как можно так спокойно жить? Если муж на войне. Или не на такой он войне, только деньги сбрасывают, как и многие?"

Актрису это задело, ведь они с 5-летним сыном пытаются жить несмотря ни на что.

"Идите в ж*пу! Я каждый день достаю себя со дна! И таких как вы, хочется просто послать на х*й", – эмоционально отреагировала Наталка Денисенко.

Она добавила, что в инстаграме демонстрирует лишь пять процентов своей жизни, так что фаны видят ее то занятой, то улыбающейся.

"Вы даже не подозреваете, каким делом занимается мой муж! И как я живу! Вы видите только 5% того, что происходит в моей жизни. Если какая-нибудь тварь хоть раз напишет подобный комментарий, я буду посылать и блокировать", – сообщила актриса.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.