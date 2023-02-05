16-річна донька Олі Фреймут Злата Мітчелл показала, як запалює на вечірці, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Зірка має дочку Злата Мітчелл, яку знаменитість народила від минулих стосунків. А після цього Оля вийшла заміж за Володимира Локотка, від якого народила сина Валерія та дочку Євдокію. Старша дочка виросла справжньою красунею і нещодавно поїхала на навчання до Лос-Анджелесу. Там у підлітка вже з'явився хлопець на ім'я Оскар.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу дочка Фреймут показала, як відпалює на вечірці.

"Що за функція", - написала на кадрах Мітчелл.

А раніше Злата написала свої переживання через початок повномасштабного вторгнення.

"Так, зараз я не знаходжусь на території своєї країни, але повірте, гордість і переживання наших військових розпирає мене. Я ніколи не забажаю пережити те, що ми всі переживаємо ці останні три дні. Отримати, піднімаючи «Златоньку, Путін почав війну» в той момент, коли життя йшло так швидко і весело, і ти за океани від рідних – терор. Одна думка про те, як прокидалася моя 8-річна Габріель 24-го – вбиває мене", - написала Мітчелл.

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