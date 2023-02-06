Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму профілі фрагмент нового кліпу українською мовою та викликала бурхливу реакцію у мережі.

У короткому ролику звучить нова пісня зірки "По-українськи", яку вона презентувала днями. Світлана у відео знята крупним планом у дзеркалі заднього виду автомобіля, на ній яскравий макіяж та елегантно зачесане волосся.

У підписі до публікації Лобода написала: "Дякую за такий теплий прийом. Цілий день читаю ваші коментарі".

Тим часом у коментарях почалася бурхлива дискусія, деякі фанати хейтять Лободу, тоді як інші почали за неї заступатися.

"І вашим, і нашим... Таке ось".

"Ви молодець. Ваша підтримка важлива для українців. Ми маємо бути разом".

"Ну минуло 11 місяців, щоби вийшла нова пісня".

"Перевзулась".

"Сильна та смілива, яка змогла не зрадити себе і народу України!".

"Не звертайте увагу на дурні коментарі, на зразок зрадниця і все інше. Робіть те, що повинні, все одно всім людям не сподобаєшся".

"О, вже українською співає".

"Зараз Лобода підтримує Україну на відміну від Лорак, і це головне. Так що не розводьте срач, тому що, якщо за кожного взятися, мало хто краще за неї буде".

"Не розумію тих, хто критикує, вона багато робить для Ірпеня, вона молодець".

Нагадаємо, "Один із найкращих концертів": Лобода зібрала величезний зал і заспівала свої російські хіти, відео.

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