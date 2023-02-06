Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем профиле фрагмент нового клипа на украинском языке и вызвала бурную реакцию в сети.

В коротком ролике звучит новая песня звезды "По-українськи", которую она презентовала на днях. Светлана в видео снята крупным планом в зеркале заднего вида автомобиля, на ней яркий макияж и элегантно зачесаны волосы.

В подписи к публикации Лобода написала: "Спасибо за столь теплый прием. Целый день читаю ваши комментарии".

Тем временем в комментариях началась бурная дискуссия, некоторые фанаты хейтят Лободу, тогда как другие начали за нее заступаться:

"И вашим, и нашим… Такое вот".

"Вы молодец. Ваша поддержка важна для украинцев. Мы должны быть вместе".

"Ну прошло 11 месяцев, чтобы вышла новая песня".

"Переобулась".

"Сильная и смелая, которая смогла не предать себя и народ Украины!".

"Не обращайте внимание на глупые комменты, типа предательница и все остальное. Делайте то, что должны, все равно всем людям не понравишься".

"О, уже на украинском поет".

"Сейчас Лобода поддерживает Украину в отличие от Лорак, и это главное. Так что не разводите срач, потому что, если за каждого взяться, мало кто лучше ее будет".

"Не понимаю тех, кто критикует, она многое делает для Ирпеня, она молодец".

Напомним, "Один из лучших концертов": Лобода собрала огромный зал и спела свои русские хиты, видео.

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