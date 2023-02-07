Телеведуча Іванна Онуфрійчук, зірка "Танців із зірками", розповіла про шестирічну Арину, яка застала війну в Бахмуті.

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль на шоу "Танці зі зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де цього разу розповіла зворушливу історію 6-річної Арини з Бахмута.

"Роз'єднані сім'ї. Діти чують вибухи замість колискової чи звуку іграшок. Евакуація з міста, де живуть бабуся та дідусь, замість канікул у них.

Боляче, дуже боляче це бачити. Історія 6-річної Аріни до сліз. Її евакуювали військові до мами, яка мала ось-ось народити їй братика чи сестричку. Вона зі сльозами на очах залишала бабусю з дідусем у Бахмуті”, - написала Іванна у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Бабуся і дідусь дівчинки ще досить молоді. Не знаю чому вони вирішили залишитися. Як це боляче, як це сумно. Але діти не повинні рости під звуки бомб!";

"Боляче, дуже боляче. Нехай Бог оберігає кожну українську родину";

"А чого бабуся та дідусь не евакуйовані?!".

"Дякую за чудову реальну історію – я теж народилася у рідному Слов'янську".

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