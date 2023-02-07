Відома артистка Камалія виклала у мережі кадри зі свого виступу з колегами для маріупольців.

Популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, яка є дружиною пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму профілі кадри з благодійного виступу для маріупольців.

Судячи з фотографій, Камалія виступала для людей разом зі своїми зірковими колегами Павлом Зібровим та Ніною Матвієнко. На сцену артистка вийшла у стильному білому костюмі, який підкреслив її струнку фігуру. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Камалія розповіла про цей концерт: "Я щаслива співати з колегами-артистами, з організаторами @anzhelanorboeva @marinakolomiec саме на таких акціях, які, я впевнена, наближають нашу Перемогу! Михайло Богдан, #ямаріуполь, Ви робите велику справу для всіх маріупольців, які, я вірю, дуже скоро повернуться додому, в український, відбудований, мирний Маріуполь".

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