Кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом смачних палюшок, які ви легко приготуєте вдома.

Палюшки – дуже смачна, ситна та оригінальна страва української кухні, основа якої – картопляне тісто та шкварки з сала. Готується блюдо легше за будь-які вареники, а за смаком буде – не гірше.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт незвичайної страви.

Кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом смачних палюшок, які ви легко приготуєте вдома. До речі, для приготування страви нам потрібні прості інгредієнти, які є на кухні кожної господині: улюблена картопля, сир і яйця.

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.

яйця – 1 шт.

мука – 2 ст. л.

крохмаль – 1 ст. л.

сіль за смаком

сало для шкварок – 100 г

Спосіб приготування:

1. Очистіть картоплю, наріжте довільними шматочками. Викладіть у каструлю, посоліть і варіть до готовності – 20-25 хвилин.

2. Злийте з картоплі воду і потовчіть, дайте повністю охолонути.

3. Додайте борошно і крохмаль, збиті яйця і добре замісіть тісто.

4. Відокремте шматок тіста, сформуйте з нього тонку ковбаску і відрізайте шматки довжиною 5-6 див.

5. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль і варіть палички 2 хвилини після того, як спливуть.

6. Поріжте дрібно сало і обсмажте у сухій сковороді. Викладіть на блюдо плюшки та полийте зверху шкварками і можна подавати.

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