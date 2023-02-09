Народна артистка України Ольга Сумська вже рік не бачила онуків. Вона спілкується з ними, але підбирає кожне слово.

Народна артистка України Ольга Сумська в ефірі телеканалу "Дом" не змогла стримати сліз, коли згадала про доньку та онуків, які нині живуть у росії. Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, актриса Тоня Паперна разом із дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем залишилася в Москві.

"Як ти собі уявляєш, щоб я не розмовляла зі своєю дитиною? Я намагаюся знайти слова, щоби якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх. Тому що це страшний материнський біль", - сказала актриса і розплакалася.

Народна артистка України Ольга Сумська вже рік не бачила онуків. Вона з ними спілкується, але дуже стримано, адже телефони на росії прослуховують. Однак це не заважає актрисі читати дітлахам казки українською мовою.

"Там прослуховується все. Дзвонити можна, але говорити треба дуже стримано... Я нічого не можу зробити. Це трагедія. Тисяч людей, родичі яких там. Вона думає про дітей. Вона перш за все мама. Я їх не бачила вже рік. , і ми так телефоном просто спілкуємося. Я їм читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж їм читає українською", - додала актриса.

Коли Ольга Сумська розповідала про доньку та онуків, які живуть у рф, то просто не змогла стримати сліз і розплакалася. Артистці навіть знадобилася хвилинна пауза, щоб заспокоїтись.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.