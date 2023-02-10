Цього разу шеф-кухар розповів, що у його закладі він із колегами зміг повністю перейти саме на українські продукти. Гречані пончики з ніжним гречаним кремом. Буряк цвяхи. Топінамбур із соняшникової тахіні - в якій прямо відчувається сонячне тепло.

«Крокети з унікальної української бринзи. Полюшки. Ароматна копчена груша. Сом із нашою рідною пшеницею. Десерт з калини. Це лише 5% від того, що ви можете скуштувати в сеті з 8 страв.

Вкушайте українське. Дізнайтеся про українську. Закохайтеся в українське ще більше» - ділиться зауваженнями Клопотенко, він також опублікував добірку кадрів зі стравами.

«Повна ейфорія від страв, подання та обслуговування. Женя просто геній!!!!; Пироги з калини та печених тертих буряків, ось який десерт був на Полтавщині 55 років тому!;

Виглядає та звучить геніально. Геніально патріотично! Треба знову відвідати вас до ресторану; Як же хочеться знову у 100 років і все це скуштувати 😍🤤» - діляться думками шанувальники Клопотенка.

Також "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт крему, який підійде до будь-якого десерту.

Як зазначив кулінар Євген Клопотенко, підкуповує в такому кремі те, що, крім неймовірно ніжного смаку, його досить швидко готувати. Після цього він показав рецепт класичного заварного крему.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.