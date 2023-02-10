Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, де показав пародію на істеричну російську бабку.

Треба сказати, що там і без пародії відео з бабусею дуже епічне, а пародія виглядає ще смішніше. Так, в оригінальному відео хтось зняв серед ночі істеричну стару, яка буквально кричить на вулиці: "Війна йде за росію-матушку".

Так, у своїй пародії Юрій скопіював образ цієї істеричної старої, у ролику він також репетує – спочатку її слова, а потім він вступає в діалог з голосом за кадром і потім вони всі починають кричати.

Шанувальники не пройшли повз і тут же прийняли коментувати нову пародію коміка:

"Найкращий, як завжди!".

"Типовий вечір у мордорі".

"Браво! Це ж треба так смішно. Дякую".

"Юрій, браво! Це реально дуже крута пародія! Це Оскар!"

"Як я цього чекала".

"Я оригінал дивилася. Пародія крута. Клас! Юрію, Вам треба дати Оскар".

"Треба було ще зуби чорним помазати".

"Люблю образи жінок у твоєму виконанні. Ну дуже смішно, і як завжди талановито".

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