Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на истеричную российскую бабку.

Надо сказать, что там и без пародии видео с бабушкой весьма эпичное, а пародия выглядит еще смешнее. Так, в оригинальном видео кто-то снял среди ночи истеричную старуху, которая буквально орет на улице: "Война идет за россию-матушку".

Так, в своей пародии Юрий скопировал образ этой истеричной старухи, в ролике он также орет – сначала ее слова, а затем он вступает в диалог с голосом за кадром и потом они все начинают также орать.

Поклонники не прошли мимо и тут же приняли комментировать новую пародию комика:

"Лучший, как всегда!".

"Типичный вечер в мордоре".

"Браво! Это же надо так смешно. Спасибо".

"Юрий, браво! Это реально очень крутая пародия! Это Оскар!".

"Как я этого ждала".

"Я оригинал смотрела. Пародия крутая. Класс! Юрий, Вам нужно дать Оскар".

"Надо было еще зубы черным помазать".

"Обожаю образы женщин в твоем исполнении. Ну очень смешно, и как всегда талантливо".

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