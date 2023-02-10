Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на истеричную российскую бабку.
Надо сказать, что там и без пародии видео с бабушкой весьма эпичное, а пародия выглядит еще смешнее. Так, в оригинальном видео кто-то снял среди ночи истеричную старуху, которая буквально орет на улице: "Война идет за россию-матушку".
Так, в своей пародии Юрий скопировал образ этой истеричной старухи, в ролике он также орет – сначала ее слова, а затем он вступает в диалог с голосом за кадром и потом они все начинают также орать.
Поклонники не прошли мимо и тут же приняли комментировать новую пародию комика:
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"Лучший, как всегда!".
"Типичный вечер в мордоре".
"Браво! Это же надо так смешно. Спасибо".
"Юрий, браво! Это реально очень крутая пародия! Это Оскар!".
"Как я этого ждала".
"Я оригинал смотрела. Пародия крутая. Класс! Юрий, Вам нужно дать Оскар".
"Надо было еще зубы черным помазать".
"Обожаю образы женщин в твоем исполнении. Ну очень смешно, и как всегда талантливо".
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