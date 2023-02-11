Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, що означають її татуювання, поділившись у своєму блозі з українцями.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відома українська реп-виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу артистка розповіла, що означають її тату, опублікувавши нове відео у своєму блозі.

"Розповідаю про значення своїх татуювань", - написала на відео зірка.

"Для мене це символізм. Кожне татуювання, воно має для мене мій спогад, це мій фотоальбом, давай так скажемо. Якийсь спогад чи якесь моє значення для мене особисто. І це щось невід'ємне в мені. Я дуже рада. , Що я дивлюся і мені нічого не набридає. Це найважливіше", - поділилася артистка і розповіла, що отримує окреме задоволення, коли дивиться на свої руки перед камерою.

"А у вас є татуювання? Якщо так, то що вони означають?" - написала знаменитість.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"У мене є тату Мотиватор, бо я мотивую людей в Україні";

"У мене 8, і я хочу ще. Хоча і не всі мають конкретного значення";

"Є одна) це колосся пшениці".

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