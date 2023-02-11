Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що перша згадка про цю страву була ще 1788 року.

Добре приготований картопляний гратен (або французькою Gratin) може затьмарити навіть основне блюдо, гарніром до якого його подають. Це один із найвеличніших гарнірів у світовій кулінарії і, мабуть, найефективніший спосіб використання картоплі.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт картопляного гратену .

Кулінар зазначив, що перша згадка про цю страву була ще 1788 року. З того часу рецепт страви практично не змінився, єдине – замість молока в деяких рецептах почали додавати вершки.

Інгредієнти:

картопля – 800 г

вершки – 200-300 мл

лавровий лист – 2 шт.

мускатний горіх – 1 щіпка

часник – 2 зуб.

пармезан - 100 г

вершкове масло – 20 г

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

1.Картоплю помийте і почистіть, наріжте тонкими слайсами.

2.Перекладіть його в сотейник або каструлю, додайте вершки так, щоб вони повністю покрили картоплю

3.Додайте сіль, перець, мускатний горіх, часник і лавровий лист.

4.Каструлю відправте на вогонь, доведіть до кипіння і потім варіть ще 5-7 хвилин.

5. Після дістаньте із страви часник та лавровий лист.

6. Половину картоплі перекладіть у форму для запікання, натріть сир і посипте картоплю, додайте вершкове масло і знову сир.

7. Поставте страву в духовку на 30 хвилин при 180 С. Готову страву можна подавати відразу гарячою.

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