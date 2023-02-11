Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відеозвернення, яке вони із дружиною записали з укриття під час повітряної тривоги.

Як виявилося, Григорій та Христина під час чергової атаки окупантів спустилися до підземного паркінгу. Однак, замість того, щоб впасти в смуток, вони записали відео, яке бадьорить, для українців.

"Черговий дуже складний ранок у всіх українців. Діти наші навчаються в укритті зараз, Сашуня спить, він з нами у підвалі. І знаєте, дуже складно насправді з дітками. Але, знаєте, треба триматися, оптимізму має бути достатньо і його у нас дуже багато. Тому що весна вже близько, ми віримо у ЗСУ, ми віримо у ППО", - сказала у зверненні Крістіна.

А Григорій додав: "Справді, хочеться сказати, що нам здається, що найскладніші та найважчі часи позаду. Скоро весна, скоро наша перемога. Тримаємося! Боремося! Допомагаємо та віримо у Збройні сили України. Бережіть себе!".

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