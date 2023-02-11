Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як легко приготувати "прокачану" шарлотку.

"Декілька тижнів тому я був на Заході України і зайшов в один ресторан. В цьому ресторані мене пригостили дуже смачною шарлоткою з персиками. Я спитав у шефа, звідки цей рецепт, а вона відповіла, що взяла рецепт в мене на сайті. Лише додала трішки персиків. І я подумав, що мій рецепт, але більш прокачаний — точно має піти у світ. Тому ділюся ним з вами", — пише Євген Клопотенко.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

1-2 яблука



6 половинок мороженого або консервованого персика

5 яєць

200 г цукру

200 г борошна

+ вершкове масло, щоб змастити форму

"Подрібніть 1-2 яблука середніми кубиками. Візьміть 6 половинок мороженого або консервованого персика. Яйця 5 штук — ретельно збийте блендером з 200 г цукру. Поступово введіть 200 г борошна. Форму для випічки змастіть вершковим маслом і присипте борошном. Залийте у форму тісто, а зверху рівномірним шаром розкладіть яблука та персики. Випікайте 30 хвилин при 180 градусах", — пояснив переможець "Мастер Шеф".

Шанувальники Клопотенка в коментарях додали, що в шарлотку також смачно додавати сливи, чорниці, горіхи та родзинки, груші, тертий чорний шоколад.

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