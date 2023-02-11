Українська ведуча та актриса Лілія Ребрик у грудні 2022 року відзначила з чоловіком Андрієм Диким 11 років від дня весілля. Під час розмови з журналісткою Аліною Доротюк, вона зізналася, що її старша 10-річна донька вже заробляє.

Діана, старша дочка знаменитої української телеведучої та актриси, успадкувала не лише мамину красу. Виявилося, дівчинка вже давно будує акторську кар'єру і встигла засвітитися на екрані не раз. Лілія Ребрик розповіла, як Діана справляється з роботою.

Вона не назвала розміру гонорарів своєї дочки. Але дала зрозуміти, що вони менші, ніж у дорослих акторів, через невелику тривалість змін.

"Вона знає, що таке заробіток і знає, як складно заробляти. Діана знімається з 5 років, хоча ми жартуємо в сім'ї, що вона почала зніматися ще коли була у мене в животику, адже я тоді їздила на зйомки. Вона тепер знає ціну грошей. Я з самого початку їй говорила, що це важка робота і тільки виглядає легкою, що зйомки даються важко. Це не просто так дається. Під час зйомок у проекті "Серце матері" у неї було 55 змін, вона купила собі велосипед. А потім збирала гроші на телефон", - розповіла Лілія Ребрик.

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