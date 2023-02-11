Популярна українська співачка Настя Каменських відповіла на найчастіші запитання фанатів і заявила, що нарешті зібралася з силами відкритися їм. Майже рік вона не публікувала особистих кадрів з дому, не визнавалася, як ситуація з її особистим життям і чому Потап фактично зник із соціальних мереж.

Бажаючи приділити час собі та поділитися трохи особистим, артистка показала кілька фото та помітила, що готує нові пісні, тому не так часто з'являлася перед публікою.

«Зараз поступово починаю повертатися до своїх ритуалів з догляду за собою і більше приділяю цьому часу загалом. Якщо вам цікаво, потім розповім докладніше.

Що допомагає мені не втрачати надію? Творчість та віра в Перемогу!» - Розповіла Каменських, представивши кілька нових кадрів.

Зазначимо, ми також писали, через півроку Каменських повернулася додому, почала відвідувати різні заходи та розповідала про наміри продовжити кар'єру, переходячи на україномовні пісні.

«Як і багато людей зараз, я випала з режиму, набрала зайву вагу. Але зараз намагаюся повернутись до активних тренувань, це дуже допомагає триматися.

Я теж дуже сумувала, обов'язково все поступово показуватиму» - поділилася Каменських.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом

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