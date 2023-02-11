Популярная украинская певица Настя Каменских ответила на самые частые вопросы фанатов и заявила, что наконец-то собралась с силами открыться им. Почти год она не публиковала личных кадров из дома, не признавалась, как обстоит ситуация с ее личной жизнью и почему Потап фактически пропал из социальных сетей.

Желая уделить время себе и поделиться немного личным, артистка показала несколько фото и подметила, что готовит новые песни, поэтому не так часто появлялась перед публикой.

«Сейчас постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам по уходу за собой и больше уделяю этому времени в целом. Если вам интересно, позже расскажу подробнее.

Что помогает мне не терять надежду? Творчество и вера в Победу!» - рассказала Каменских, представив несколько новых кадров.

Отметим, мы также писали, спустя полгода Каменских вернулась домой, начала посещать различные мероприятия и рассказывала о намерениях продолжить карьеру, переходя на украиноязычные песни.

«Как и многие люди сейчас, я выпала с режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь вернуться к активным тренировкам, это очень помогает держаться.

Я тоже очень скучала, обязательно все постепенно буду показывать» - поделилась Каменских.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе

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