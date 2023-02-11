Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася популяризацією української кухні в Європі та навіть потрапила на обкладинку "Таймс" людина року разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген розповів, як робить свою легендарну зачіску, розваживши українців.

"Секрет моїх кучерів розкритий", - написав Клопотенко у своєму блозі.

"Вітаю, мене звуть Євген Клопотенко, і це мої ранкові процедури. Ви часто питаєте, як Євген у тебе такі кучері. А я говорю "ось так".

"Жартую, поки що секрет не розкритий, але якщо захочете повторити цей лайфхак, моя вам порада - добре помийте дуршлаг", - написав на другому сторіс Клопотенко.

"Я так насправді ніколи не роблю, подивився в інтернеті якийсь лайфхак, але я погано помив дуршлаг і тепер у мене цибуля на голові", - пожартував у другому сторіс Клопотенко.

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