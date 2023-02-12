Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм хітам "Рибки" та "Голови". Тепер знаменитість дуже відома та співпрацює з багатьма українськими зірками. Alyona Alyona, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу реп-виконавиця поділилася невтішними новинами у своєму сторісі.

"Що вам сказати? Ранок такий собі, прийшли аналізи лікування мого, не дуже хороші, доведеться ще 10 днів колоти антибіотик. Але головне, що вилікуватися можна, хочу вам усім нагадати, бережіться і йдіть до лікаря вчасно. І не затягуйте до того, щоб хвороба зі звичайної течії переросла у хронічну", - сказала зірка у сторіс.

Варто зазначити, що артистка до цього розповідала про самолікування.

"Я вже майже прийшла. Щось я пізно вирішила записувати. Але, значить, слово перше: не займаємося самолікуванням. Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що ой, ми в Європі, лікар далеко... Знайте, що в деяких Це призводить до поганих результатів, а в деяких і до летальних. Не робіть цього, не будьте як я, йдіть до лікаря", - сказала Alyona Alyona.

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