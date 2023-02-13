Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на російського мужика, який збирався вкрасти Леніна з Мавзолею.

У своєму скетчі Юрій обіграв ситуацію, в якій громадянина Карла Ушина спіймали поліцейських та привели на допит. У відео комік пофантазував на тему, яким би міг бути цей допит.

"Як стало відомо, днями, в центрі москви на червоній площі, якийсь дивак вирішив викрасти з мавзолею тіло "господаря мавзолею". Звісно, ​​здійснити задумане йому завадила поліція. Пропоную подивитися неофіційну версію допиту, з якої стане зрозуміло: навіщо він це зробив, і хтось його про це попросив", - розповів Великий у підписі до відео на ютуб.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Як завжди, геніально".

"Дядько Сірьожа поганого не порадить".

"Здрастуйте. Шойгу пофарбуйте. Дякую за мій настрій".

"Великий, не втомлюся повторювати, що ти найкращий. Дякую за усмішку на обличчі".

"Дякую, шановний Юрію, за цей настрій!".

"Як завжди, шедевр! Круто!".

"Клас. Оскар вам".

"Які ви круті! Молодці".

"Чудовий гумор",

"Люблю ваш стеб з росіян".

"Дякую за настрій".

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