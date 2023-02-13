Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на российского мужика, который собирался украсть Ленина из Мавзолея.

В своем скетче Юрий обыграл ситуацию, в которой гражданина Карла Ушина поймали полицейские и привели на допрос. В видео комик пофантазировал на тему, каким мог бы быть этот допрос.

"Как стало известно, на днях, в центре москвы на красной площади, какой-то чудак решил выкрасть из мавзолея тело "хозяина мавзолея". Естественно, осуществить задуманное ему помешала полиция. Предлагаю посмотреть неофициальную версию допроса, из которой станет понятно: зачем он это сделал, и кто его об этом попросил", - рассказал Великий в подписи к видео на ютуб.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:

"Как всегда, гениально".

"Дядя Сережа плохого не посоветует".

"Здрасте. Шойгу покрасьте. Спасибо за мое настроение".

"Великий, не устану повторять, что ты лучший. Спасибо за улыбку на лице".

"Спасибо, уважаемый Юрий, за это настроение!".

"Как всегда, шедевр! Круто!".

"Класс. Оскар вам".

"Какие вы крутые! Молодцы".

"Великолепный юмор",

"Обожаю ваш стеб с русских".

"Спасибо за настроение".

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