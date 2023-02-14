43-річна українська телеведуча Маша Єфросиніна вже майже рік регулярно переїжджає. Здебільшого це дорога з Києва до Польщі та навпаки. У Польщі зірка залишила маму із сином, а сама їздить додому по роботі та з волонтерською місією. В Інстаграмі вона показала, як провела День святого Валентина. Виявилося, що це сталося у дорозі.
Не дивлячись на те, що сьогодні зірка проводить свято одна – у вагоні поїзда, вона оптимістично налаштована.
"Де б ми зараз не були, куди б не мчали, де б не ховалися в укриттях, як би не страждали в розлуці з коханими, головне, щоб зсередини нас зігрівала найбільша сила у світі – ЛЮБОВ!" - Заявила Маша Єфросиніна.
Телеведуча також зазначила, що за останній рік почуття любові для кожного з нас набуло інших смислів і масштабнішого значення.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Комаров зі "Світ навиворіт" вразив українців першим фрагментом свого фільму: "Це не просто..."
"Ми допоможемо": контрнаступ ЗСУ все ближче, у Пентагоні назвали терміни
Йому було лише 22: герой із Дніпропетровщини віддав життя за Україну
"Прощавай, королева": пішла з життя знаменита актриса-красуня, без мами залишилися троє дітей
"ЛЮБОВ до дітей ... змішана зі страхом за них ... ЛЮБОВ до чоловіків ... з присмаком тривоги і гордості ... ЛЮБОВ до батьків ... з можливістю піклуватися про них як ніколи. Любов до себе ... з вмінням точно усвідомити, яка справа робить тебе гідною людиною!", - додала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.