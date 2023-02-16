Відома українська співачка Оля Полякова вийшла заміж у 2004 році, коли була ще 25-річною співачкою-початківцем.

Відома українська співачка Оля Полякова не завжди розповідає про свого чоловіка Вадима Буряковського, з яким перебуває 19 років у шлюбі. Проте зірка здивувала заявою у новому випуску "Дорослі дівчатка" з Марією Єфросініною на YouTube.

Так, Оля Полякова розповіла, що бере із чоловіком різні номери у готелі під час сімейних поїздок. Вокалістка вважає, що навіть у подружжя має бути власний простір для усамітнення. Знаменитості не звикли виконувати гігієнічні процедури в одній ванній кімнаті, тому користуються різними навіть у готелях.

"Я завжди беру номери або різні або з двома туалетами. Навіть зараз у нас у кожного свій туалет. Я знаю, що зараз багато хто скаже: "Ой це так мило, ми з коханим одне ціле". Це таке марення. Я вам чесно скажу. "Якщо у вас починається ця тема, знайте - це початок кінця. Тому що у жінки має бути загадка. І він потім знайде таку загадку, а ти зі своїм п*рдежем доглядатимеш за вашим котом", - сказала вона.

Оля Полякова вийшла заміж у 2004 році, коли була ще 25-річною співачкою-початківцем. Зі своїм чоловіком Полякова познайомилася на його дні народження, куди була запрошена для виступу.

Бізнесмен одразу закохався у блондинку та більше не зміг її відпустити.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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